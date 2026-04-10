Liga MX Henry Martín dice estar listo para reaparecer con América El delantero de las Águilas no juega desde la jornada 7 frente a Puebla en la Liga MX.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Henry Martin dice estar listo para reaparecer con América frente a Cruz Azul

El regreso de Henry Martín a las canchas con el América se ha mantenido en suspenso en lo s últimos días luego de no ser considerado para los enfrentamientos frente a Santos Laguna y Nashville, sin embargo, el atacante podría tener una esperanza de reaparecer en el Clásico Joven.

Y es que de acuerdo con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, la ‘Bomba’ y a se encuentra bien físicamente y que no hay enojó con el técnico brasileño, sin embargo, será André Jardine y el cuerpo técnico que tomen la decisión final.

PUBLICIDAD

“ No hay algún tema negativo en el fondo con Jardine, pero todavía quiero esperar para que puedas estar para el partido contra Cruz Azul, pero él (Henry) se siente bien, ya lo demás han sido decisiones técnicas"

“ Al menos de parte de Henry Martín, él se siente 100 por ciento bien físicamente para las decisiones que quiere tomar Jardine, él no está enojado y no hay tema con Jardine porque sabe que él es el entrenador”, informó Zaritzi Sosa en Insiders.

Henry Martín ha sido objeto de algunas criticas por parte de la afición ya que en el año futbolístico el atacante s olo ha podido jugar 9 partidos de 36 que ha disputado América en la temporada.

El último encuentro que d isputó la ‘Bomba’ con las Águilas fue en la jornada 7 del Clausura 2026 ante Puebla, y su última anotación se dio el 18 de mayo del 2025 en las semifinales de vuelta del Clausura 2025 frente a Cruz Azul.