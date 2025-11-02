    Tigres

    Ángel Correa se lesiona en el Monterrey vs. Tigres y Guido Pizarro rompe el silencio

    El delantero argentino salió de cambio de último minuto tras haberse estrenado en el Clásico Regio.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Cáceres estuvo a punto de hacer un autogol!

    Ángel Correa encendió las alarmas de Tigres al lesionarse en el último minuto del Clásico Regio ante Monterrey que terminó 1-1 en el Estadio BBVA.

    Correa sintió un pinchazo en un pique al minuto 90 y tuvo que ser reemplazado por Uriel Antuna después de que se estrenara con gol en el Clásico Regio.

    Al término del encuentro de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025, Guido Pizarro fue cuestionado en rueda de prensa sobre la lesión del delantero argentino.

    “Lo de Ángel es un golpe, había hecho un desgaste muy grande, jugando arriba, después por un costado. Está bien, ya está descansando”, señaló el entrenador de Tigres.

    Todo parece indicar que no habrá problema alguno para que Correa aparezca el próximo fin de semana cuando los felinos reciban a San Luis en la última fecha de la fase regular.

    En su primer torneo en la Liga MX, Ángel Correa, de 30 años, suma siete goles en 16 partidos disputados.

    Solo Juan Brunetta lo supera con ocho tantos para ser el líder goleador de Tigres en el Torneo Apertura 2025.

    Video ¡Tienes que verlo! Ángel Correa venció a Mele y se estrena como goleador en clásicos

    TigresÁngel Correa

