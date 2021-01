“Nosotros en un principio estábamos buscando un jugador más para no desproteger la situación del ataque y ahora con la situación de Juan, el otro día Emanuel (Montejano) entró y tenemos que saber que tiene 19 años y hay que cobijarlo para no hacerlo fracasar. Entonces es una opción un refuerzo más, pero sinceramente no sé hasta qué punto se podrá por las condiciones del club”, explicó en entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN.