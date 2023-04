"Fue mi último partido en Necaxa. En selección todavía no hay nada, pero sí me toca despedirme del club. Hay cosas que no hicimos bien, internamente siento dolor y tristeza por no devolver la confianza que me dieron", señaló Lillini, también con un guiño ya a selecciones menores al destacar la labor del jugador mexicano en general.