Lillini no piensa dejar Pumas y agrega: "No voy a cometer los mismos errores"

"Se creó una situación que no era propia del equipo, que con este equipo debíamos arrasar, esto no es una cuestión de nombres y apellidos, si no esto sería muy fácil, no hubiésemos competido en otros torneos atrás. Quizás me faltó permear eso más al grupo, bajar los decibeles, lo que se estaba creando de que el equipo estaba para campeón por las incorporaciones, tendría que haber manejado mejor esa situación y no crear falsas expectativas, somos un equipo de lucha, de situaciones difíciles", añadió.