Andrés Lillini afirma que Pumas tenía todo para imponerse

El técnico de los Pumas , Andrés Lillini , lamentó este domingo que no pudieran sacar el triunfo de Ciudad Universitaria ante FC Juárez , en partido de la Jornada 3 de Guard1anes 2020 de la Liga MX .

“¿Cómo lo cambiamos? Con la fortaleza anímica de este equipo, son profesionales, trabajan para esto, vivimos de esto. Viene un rival muy superior ( Monterrey ) y lo trataremos de ganar, si no nos retiramos de la liga. Tenemos que sumar calidad para corregir y superar estas situaciones que nos fueron desfavorables hoy. Hay chicos que van empezando, menores de 23 años y es un aprendizaje para que no se vuelva a repetir”, comentó Lillini en conferencia de prensa.

Lillini reconoció que Pumas tuvo todo para sumar los tres puntos y no lo hicieron.

“Sabíamos que no podíamos ser profundos porque el rival nos esperó en la última zona de la cancha e intentamos hacer superioridad numérica por fuera, dos contra uno, o amontonar a esa gente dos contra dos y quedar con rematadores fuera del área. A Iturbe y Saucedo los saqué de afuera hacia adentro. La orden fue posicionarnos adentro y aprovechar a Dinneno, lo mismo con Amaury García. No es fácil superar tácticamente a un equipo con nueve hombres, pero teníamos para ganarlo y no lo hicimos”, declaró el técnico universitario.