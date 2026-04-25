Liga MX Afición de Tigres dedica impresionante mosaico a André-Pierre Gignac Cuando el reloj de juego llegó a los primeros 10 minutos, la afición de todo el estadio rindió un homenaje al francés en el que podría haber sido su último juego en fase regular.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video El Volcán habló y la afición rindió homenaje a Gignac

La afición de Nuevo León y en especial la de Tigres, se ha ganado la etiqueta de ser la mejor del país, y este sábado lo volvió a demostrar por la forma en que rindió homenaje a André-Pierre Gignac con un magistral mosaico, en lo que posiblemente haya sido su último juego de fase regular en el Estadio Universitario.

El “Volcán” se pintó por completo en honor al delantero francés, un hecho que no pasó desapercibido para la afición felina, que respondió con un homenaje a la altura de su ídolo.

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¿Por qué el homenaje a Gignac por parte de la afición?

Al minuto 10 del encuentro ante el equipo de Mazatlán FC, la afición de todo el inmueble puso en alto pancartas para crear un mosaico monumental, a la altura del francés.

¿Cómo fue el mosaico en el Estadio Universitario?

Desde su llegada en 2015, Gignac se ha convertido en un referente del club, no solo por sus goles, sino por su identificación con la institución y su impacto dentro y fuera de la cancha.

Colores amarillo y azul de Tigres; azul, blanco y rojo de la bandera de Francia; y verde, blanco y rojo de la bandera mexicana pintaron el estadio. Apareció su figura junto a la palabra “gracias”, y no es para menos.

Más allá del resultado en la cancha, el ambiente tuvo un tinte especial. La posibilidad de que el delantero francés haya disputado su último partido de fase regular en casa añadió un componente emotivo a la tarde.

Ahora la misión del europeo es clara: irse del equipo con un título más; sin embargo, la fase de Liguilla no será sencilla.