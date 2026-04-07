América vs. Cruz Azul: precios y venta de boletos en el Estadio Banorte
Ya hay precios para el Clásico Joven, el primer partido de Liga MX que se jugará en el Estadio Banorte.
La Liga MX regresa al Estadio Banorte con un tremendo choque, cuando se enfrenten este sábado América vs. Cruz Azul en el Clásico Joven.
Con un escenario pletórico, listo para recibir la Copa Mundial FIFA 2026, el nuevo Coloso de Santa Úrsula se alista para recibir su primer encuentro doméstico.
¿Cuánto cuestan los boletos para América vs. Cruz Azul?
Los boletos oficialmente no han salido a la venta, pero el costo de los mismos ya se conoce. Las entradas podrán adquirirse mediante la plataforma digital Fanki, la nueva boletera del Estadio Banorte.
Será en las siguientes horas y durante la semana cuando la empresa los ponga a disposición, por lo que habrá que estar atentos a las redes sociales.
- Alto Sur y Norte | desde $705
- Alto lateral | desde $822
- Zona para personas discapacitadas | desde $1,174
- Preferente 300 | desde $1,644
- Cabecera 300 | desde $1,761
- Norte y Sur 100 | desde $1,761
- Lateral 300 A y B | desde 2,348
- Platea 200 | desde $2;701
- Palcos Club | desde $4,109
- Premium A Corner Club | desde $4,931
- Premium A Locker Club | desde $5,166
- Premium A Super Seats | desde $5,870
Este duelo es de suma importancia para ambos conjuntos. La Máquina permanece en la segunda posición de la tabla general, pese a que en su último encuentro cayó ante Pachuca.
América, por su parte, igualó en su visita a Santos, para ubicarse en el sexto peldaño de la tabla en el Torneo Clausura 2026.