Liga MX América vs. Cruz Azul: precios y venta de boletos en el Estadio Banorte Ya hay precios para el Clásico Joven, el primer partido de Liga MX que se jugará en el Estadio Banorte.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Estos son los precios para el Clásico Joven América vs. Cruz Azul

La Liga MX regresa al Estadio Banorte con un tremendo choque, cuando se enfrenten este sábado América vs. Cruz Azul en el Clásico Joven.

Con un escenario pletórico, listo para recibir la Copa Mundial FIFA 2026, el nuevo Coloso de Santa Úrsula se alista para recibir su primer encuentro doméstico.

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¿Cuánto cuestan los boletos para América vs. Cruz Azul?

Los boletos oficialmente no han salido a la venta, pero el costo de los mismos ya se conoce. Las entradas podrán adquirirse mediante la plataforma digital Fanki, la nueva boletera del Estadio Banorte.

Será en las siguientes horas y durante la semana cuando la empresa los ponga a disposición, por lo que habrá que estar atentos a las redes sociales.

Alto Sur y Norte | desde $705

Alto lateral | desde $822

Zona para personas discapacitadas | desde $1,174

Preferente 300 | desde $1,644

Cabecera 300 | desde $1,761

Norte y Sur 100 | desde $1,761

Lateral 300 A y B | desde 2,348

Platea 200 | desde $2;701

Palcos Club | desde $4,109

Premium A Corner Club | desde $4,931

Premium A Locker Club | desde $5,166

Premium A Super Seats | desde $5,870

Este duelo es de suma importancia para ambos conjuntos. La Máquina permanece en la segunda posición de la tabla general, pese a que en su último encuentro cayó ante Pachuca.

América, por su parte, igualó en su visita a Santos, para ubicarse en el sexto peldaño de la tabla en el Torneo Clausura 2026.