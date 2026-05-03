Liga MX América vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026 Consulta dónde y a qué hora ver este partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Video América vs. Pumas: Dónde ver la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

Este domingo 3 de mayo, América será anfitrión de Pumas en el Estadio Banorte, en un partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

América ocupó la posición 8 de la tabla con 25 puntos, registro de siete victorias en lo que fue el torneo regular y cuatro de ellas son en calidad de local. En su último partido, las Águilas cayeron en casa ante Atlas por marcador de 1-0.

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Por su parte, Pumas finalizó como líder con 36 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande con récord de puntos para Efraín Juárez. En su más reciente encuentro, los de la UNAM vencieron 2-0 a Pachuca de visita.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. PACHUCA DE LIGUILLA



Este partido luce disparejo desde lo estadístico con 11 puntos de diferencia, estilo de juego y tema de lesiones que han permeado el rendimiento de los de Coapa, pero eso queda de lado por ser el Clásico Capitalino.

En el banquillo, el duelo de André Jardine vs. Efraín Juárez puede ser tenso, pero el brasileño parte un poco adelante por la experiencia en Liguillas.

Entre ambos no hay como tal ventaja por tema de convocados a la Selección Mexicana, los dos cedieron un jugar a la lista de Javier Aguirre con Israel Reyes y Guillermo Martínez.