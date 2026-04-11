Liga MX América vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Este sábado 11 de abril de 2026, el Estadio Banorte será el escenario del enfrentamiento entre América y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX en el Clausura 2026.

Actualmente, América llega con 18 puntos en la tabla de posiciones después de cinco victorias en lo que va del torneo, donde ha jugado sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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En su último partido, las Águilas empataron, lo que refleja una racha de resultados que busca mejorar en este encuentro. Además se trata del regreso del conjunto americanista a su verdadera casa, el Estadio Banorte, tras sus renovaciones de cara al Mundial 2026.

Por su parte, Cruz Azul se encuentra en una posición más alta con 27 puntos, saldo de ocho victorias, tres empates y dos derrotas. Sin embargo, La Máquina llega a este partido tras una derrota en su más reciente encuentro, lo que podría influir en su desempeño en el campo.

La diferencia de puntos entre ambos equipos es notable, lo que añade un nivel de interés a este choque. Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará el partido y qué estrategias implementarán ambos entrenadores.

Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este enfrentamiento, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 14

Cuándo es el América vs. Cruz Azul: el juego es este sábado 11 de abril en el Estadio Banorte.

el juego es este sábado 11 de abril en el Estadio Banorte. A qué hora es el América vs. Cruz Azul : el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el América vs. Cruz Azul: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.