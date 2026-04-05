América realiza seis cambios durante el juego ante Santos ¿Incumplió el reglamento?
No es la primera vez que ocurre algo similar en el Clausura 2026.
Después del empate del América ante Santos Laguna la polémica se desató luego de que la Águilas realizaran seis cambios durante el partido cuando normalmente son cinco, pero hay una explicación.
André Jardine hizo este número de modificaciones luego de que se aplicara el protocolo de conmoción durante el partido en el TSM.
Y es que al minuto 44 del partido Aldo López, jugador de Santos, tuvo que abandonar el campo debido al duro choque de cabezas que tuvo con Miguel Vázquez que provocó que se aplicara el protocolo y que automáticamente los laguneros y las Águilas tuvieran un cambio extra.
Así que el cuadro del América no cometió infracción alguna con los seis cambios que realizó André Jardine luego de que actuaron bajo reglamento.
No es la primera vez que sucede esto en el Clausura 2026 ya que en la jornada 4 durante el partido entre Pumas y Santos, Carlos Acevedo salió del juego tras aplicar el protocolo de conmoción que derivó que los Universitarios realizaran seis modificaciones.
LOS CAMBIOS QUE REALIZÓ EL AMÉRICA VS. SANTOS
Luego de que Aldo López abandonará el juego por conmoción, ambos equipos tuvieron la posibilidad hacer seis modificaciones algo que hizo al América al realizar los siguientes cambios.
- Vinicius Lima por Erick Sánchez
- Patricio Salas por Raúl Zuñiga
- Jonathan do Santos por Rodrigo Dourado
- Alexis Gutiérrez por Alejandro Zendejas
- Aaron Mejía por Kevin Álvarez
- Isaías Violante por Raphael Veiga