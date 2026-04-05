Liga MX América realiza seis cambios durante el juego ante Santos ¿Incumplió el reglamento? No es la primera vez que ocurre algo similar en el Clausura 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video La explicación por la cual América pudo hacer seis cambios ante Santos

Después del empate del América ante Santos Laguna la polémica se desató luego de que la Águilas realizaran seis cambios durante el partido cuando normalmente son cinco, pero hay una explicación.

André Jardine hizo este número de modificaciones luego de que se aplicara el protocolo de conmoción durante el partido en el TSM.

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Y es que al minuto 44 del partido Aldo López, jugador de Santos, tuvo que abandonar el campo debido al duro choque de cabezas que tuvo con Miguel Vázquez que provocó que se aplicara el protocolo y que automáticamente los laguneros y las Águilas tuvieran un cambio extra.

Así que el cuadro del América no cometió infracción alguna con los seis cambios que realizó André Jardine luego de que actuaron bajo reglamento.

No es la primera vez que sucede esto en el Clausura 2026 ya que en la jornada 4 durante el partido entre Pumas y Santos, Carlos Acevedo salió del juego tras aplicar el protocolo de conmoción que derivó que los Universitarios realizaran seis modificaciones.

LOS CAMBIOS QUE REALIZÓ EL AMÉRICA VS. SANTOS

Luego de que Aldo López abandonará el juego por conmoción, ambos equipos tuvieron la posibilidad hacer seis modificaciones algo que hizo al América al realizar los siguientes cambios.