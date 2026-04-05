Liga MX En Cruz Azul no hay focos rojos por cuatro partidos sin ganar La Máquina sufrió derrota ante Pachuca, lo que hace reflexionar al técnico Nicolás Larcamón el paso actual del equipo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video En Cruz Azul no hay focos rojos por cuatro partidos sin ganar

Cuatro partidos acumula Cruz Azul sin conocer la victoria, entre el Clausura 2026 y Concacaf Champions Cup. Este día, Pachuca l es propinó su primera derrota en tres meses y ante este panorama el técnico Nicolás Larcamón asegura que en esos cuatro compromisos hay momentos que se rescatan.

“Así como te han tocado resultados positivos, si analizamos más allá del dato, en esos cuatro partidos hay algunos en donde hiciste los méritos, con situaciones puntuales que te privaron de ganarlos. Me quedo con el momento del semestre en Liga y Concacaf, las exigencias son más evidentes y tenemos que ajustar y aprender de este tipo de partidos”, aseguró Larcamón.

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El director técnico destacó que se llevaron un castigo muy grande por el desarrollo del partido, el resultado es negativo y es consciente que se dejaron de hacer cosas, pero tienen la capacidad de asimilar el golpe y estar enfocado a lo que sigue.

Habrá rotaciones en la portería celeste

Con respecto al error que tuvo el arquero Andrés Gudiño que se convirtió en el primer gol en contra, Larca señaló que su portero es un futbolista con recorrido, el error de hoy fue grave, pero destaca más la capacidad que tuvo para tomar la titularidad, tras la lesión de Kevin Mier.