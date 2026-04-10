Liga MX América vs. Cruz Azul: estos son los máximos goleadores del Cásico Joven Estos son los máximos romperredes del duelo entre las Águilas y La Máquina a lo largo de la historia.

Video Estos son los máximos goleadores del Clásico Joven América vs. Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul llega a este partido como sublíder de la competición con 27 puntos (segundo puesto antes del arranque de la Fecha 14), a cuatro de distancia del líder Chivas, a quien busca dar alcance en lo que resta del torneo regular de cara a la Liguilla.

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Las Águilas, por su parte, marchan posiciones más abajo con 18 puntos y buscan mantenerse en la zona de Liguilla; en este semestre cuenta con la tercer mejor defensiva con 12 goles anotados.

LOS MÁXIMOS GOLEADORES DEL AMÉRICA VS. CRUZ AZUL

Para este partido se esperan goles, emociones e incluso hasta una que otra bronca que no pase a mayores ni detone la violencia, sólo la fricción y el calor del partido en la grama del mítico Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte.

La lista de goleadores históricos del Clásico Joven América vs. Cruz Azul la lidera Carlos Hermosillo, quien como figura de los celestes marcó 15 goles en este tipo de encuentros, aunque cabe recordar que también vistió los colores de las Águilas.

‘El Grandote de Cerro Azul’ repartió sus 15 goles con ocho para Cruz Azul y siete con América. Si bien fue referente el cuadro cementero, con América ganó más títulos con cinco de Liga por sólo uno con los celestes.

En la lista de máximos goleadores del América vs. Cruz Azul le sigue a Carlos Hermosillo el paraguayo Salvador Cabañas, con 11 goles entre los que cuenta con cuatro dobletes. Con 10 anotaciones está Zaguinho, quien marcó un doblete con la camiseta de los de Coapa en este tipo de juegos.

Estos son los máximos goleadores de América vs. Cruz Azul: