Liga MX Aldo López sale del campo en ambulancia tras choque de cabezas en el Santos vs. América El jugador de Santos tuvo que dejar el partido luego de un encontronazo con Miguel Vázquez.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Escalofriante choque de cabezas entre Shocker Vázquez y Aldo López provoca llegada de ambulancia!

Aldo López encendió las alamas del Santos Laguna luego de que abandonara el partido frente al América en ambulancia tras un duro choque de cabezas que tuvo con un rival.

A los 36 minutos del partido, el mediocampista tuvo un encontronazo con Miguel Vázquez mientras dispiutaban el balón que provocó que el jugador lagunero cayera noqueado sobre el campo de juego, sin embargo, tras ser revisado por el cuerpo médico pudo seguir en el juego.

PUBLICIDAD

Pero unos minutos después Aldo López se fue al césped y de inmediato ingresaron las asistencias médicas y el futbolista tuvo que salir del partido en ambulancia para evaluar su estado de salud.

Cabe destacar que Miguel Vázquez ya había sufrido un choque de cabezas con otro rival que provocó que fuera vendado y tras el segundo encontronazo con Aldo López el americanista se mantiene en el campo.

CHIQUITO SÁNCHEZ SALE LESIONADO

Durante la primera parte del encuentro entre Santos y América, E rick Sánchez también tuvo que dejar el campo de juego por una molestia en la rodilla.