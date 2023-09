América duda de la recuperación de Henry Martín para el Clásico ante Chivas

“Estoy intentando tener la calma, son lesiones que no fueron lesiones simples, no hay que apresurar porque una re lesión sería la peor noticia que podríamos tener. Entonces tener calma, vamos a ver cómo se presenta Henry el martes que entrenamos, que se sienta bien, que no sienta molestia en el gemelo, es un jugador muy importante para nosotros”, mencionó sobre el caso de Henry Martín que se lesionó el gemelo de la pierna derecha en la Leagues Cup.