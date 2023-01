"América sí me cambió la vida. Es verdad que pasé por muy buenas canteras en España; fui a Oviedo, Gijón, Madrid, toda la formación. Después lo que parecía llegar no llegó y luego tuve la suerte de venir aquí. América me cambió la vida hace dos años, ojalá pueda devolver todo el cariño que me dan con títulos".