    Los jugadores lesionados en América de cara al partido ante Puebla

    Las Águilas de André Jardine seguirán con ausencias para el duelo de fecha doble en casa.

    Antonio Quiroga.
    La derrota de América ante Cruz Azul 2-1, el pasado sábado por el Apertura 2025, dejó secuelas importantes con malas noticias para André Jardine.

    Las lesiones en América siguen a granel y tras el partido ante La Máquina, se pudo confirmar la baja de tres elementos para el partido ante Puebla.

    LOS NUEVOS LESIONADOS EN AMÉRICA


    Para el partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, Jardine suma dos lesionados más y un jugador fuera por acumulación de tarjetas amarillas.

    América no contará con Alejandro Zendejas y Víctor Dávila, quienes salieron con molestias ante Cruz Azul y no serán convocados para el partido ante La Franja.

    A esto, se suma la ausencia de Sebastián Cáceres por tener su quinta tarjeta amarilla del torneo. Ellos tres se añaden a la 'enfermería' azulcrema que tiene a Dagoberto Espinoza, Isaías Violante y José Zúñiga.

    Henry Martín de igual forma seguirá como baja y se espera que para el partido ante Mazatlán pueda volver a la convocatoria del cuadro azulcrema.

