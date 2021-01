"Ahorita me estaban platicando que el partido puede cambiarse para el martes , nos avisarán mañana. Hay que seguirse cuidando, no podemos confiarnos. Ya se tomará la medida de cuándo jugarse, está complicado. Primero es la salud y hay que respetar lo que venga en puerta de lo que decida el club Monterrey”, dijo.

Frente a Pachuca , la Fiera cumplió dos años sin perder en casa, pero también 180 minutos sin anotar , algo que no le preocupa al estratega debido a que su prioridad en este momento es recuperar a sus jugadores, quienes han tenido problemas para adaptarse al ritmo de trabajo.

"Estamos ocupados en la parte física, hemos tenido después de Tigres trabajando tres días dobles para ponernos a punto, esta semana es corta y se puede hacer larga para trabajar los días dobles. Creemos que con una semana más trabajando esos dobles el equipo estará mejor, ya por la jornada 3 o 4 estará bien en lo físico. Tienes que ajustar los tiempos para que no haya lesiones. Debemos mejorar, no es de cortarse las venas por no marcar en dos juegos”, añadió.