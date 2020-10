Amaury Vergara, dueño de Chivas, confirma que tuvo COVID-19

El empresario indicó como fue que se sobrepuso a tal padecimiento, "gracias al apoyo de mis seres queridos, la asesoría del equipo médico de Chivas y un sistema inmune a tope, salí adelante!", y agregó que "aún más importante, no tener miedo y mantener una actitud positiva vibrando alto. No bajemos la guardia".

"Ustedes saben que a mí me dio COVID, lo atravesé y afortunadamente me fue muy bien. Estoy muy agradecido porque estaba muy fortalecido, tomé muchísimo producto (Omnilife), no tomé un solo medicamento para superar la enfermedad. Algo que aprendí es que me dio por algo y una de las lecciones es compartirle a la gente que deje de tener miedo, que confíe en su cuerpo, en su sistema inmunológico, por supuesto que tome el producto", dijo.