Álvaro Dávila no piensa hacer gastos innecesarios en Cruz Azul

"Estoy acostumbrado a no contar con nada. Queremos eficientar también eso, que Cruz Azul no sea el símbolo de decir ‘ahí está la bolsa de dinero y voy por ella’, la verdad sí se hizo casi una escuela.

“La idea es que las inversiones sean realmente justificadas, no decir que no se va a invertir, porque en su momento se va a hacer y bien, pero no nada más andar despilfarrando los recursos. Sí vamos a limitar muchísimo más el gasto, que no haya excesos en ninguna de las áreas y por supuesto en la deportiva que es la más cara, es uno de los compromisos, la idea es invertir, pero hacerlo bien.