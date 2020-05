Alfredo Tame | Pláticas entre 40 y 20: Futuro de Liga MX

Si la Liga y ciertos equipos decidieron cancelarla, es quizá por alguna razón que no conocemos a ciencia cierta, o quizá, viéndonos menos “conspiratorios”, la Liga y FMF entienden que la ejecución de cualquier planeación para reactivar la Liga no podrían ser llevados a cabo al pie de la letra por los 18 equipos y entonces, ¿para qué arriesgarse?

Si se cancela el que Cruz Azul deba o no ser el campeón de este torneo me parece que muchos coincidimos en lo mismo sería lo correcto, lo prudente pero.. no lo deseado, desde mi óptica al haberse suspendido prácticamente a la mitad del torneo, simplemente no debería haber un campeón por decreto.