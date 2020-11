A consideración del técnico, las cosas no se hicieron de buena forma, ya que incluso no hubo ningún informe médico de selecciones nacionales sobre Alexis Vega.

"No hubo un reporte médico de la situación con Alexis, nada más ‘ya preséntate con tu equipo’, no hicieron una resonancia, no le dieron la debida atención que debería de tener ni hubo el reporte, eso es imperdonable. Nadie se comunicó con Ricardo Peláez de lo que había acontecido".