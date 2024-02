Alexis Vega sobre las criticas en redes: "Me tiene sin cuidado"

"Para mí, realmente hay un límite, pero sin duda alguna donde me paro tiene la costumbre de tomarme fotos, lo que hago o subo a nadie le gusta, pero me tiene sin cuidado, trato de disfrutar mi vida, estoy disfrutando muchísimo con mi esposa, hijos, toda mi familia y contentos, cuidar mi profesión".

"Nada, sigo siendo el mismo, llevo mi vida como quiero, con el soporte de mi familia, hoy estamos, mañana no sabemos, tenemos que disfrutar mucho de la vida, tanto fuera como dentro de la cancha y tratar de dar los resultados

ALEXIS VEGA: SU MEJOR NIVEL Y SELECCIÓN MEXICANA

"Estoy sin duda muy cerca, alcanzar mi nivel es con la confianza de estar jugando, ahora no tengo límite de minutos... de aquí para adelante sin parar, trabajar duro y seguir teniendo minutos para llegar a mi nivel. Desde que llegué acá me puse un objetivo que para mí hacer un gol, asistencia es importante, no siempre se va a poder.