Alexis, feliz en Toluca y consciente del cuidado especial de su rodilla

Alexis Vega , delantero de Toluca , habló de la tranquilidad por no tener problemas con su rodilla derecha en el actual Clausura 2024 de la Liga MX. En entrevista exclusiva con TUDN , el delantero de los Diablos Rojos aceptó que la última parte de su estancia con el Guadalajara no fue de lo más cómoda.

"Mucha gente habla y se ponen muchas cosas sobre mi rodilla, es verdad que es una rodilla lastimada, con tres cirugías, hasta en Chivas los últimos partidos jugaba con mucho dolor, ahora con Toluca he estado muy feliz porque no me ha dado ninguna molestia".