Aldo Rocha bromea con penal fallado ante León: "Todos estaban preparados, menos yo"

"No, la verdad no me veo, me veo en el equipo en el que estoy, es la realidad, soy un tipo que me entrego, apasionado, equipo en el que llegue siempre me voy a entregar, pero estoy contento en Atlas, disfrutando este año y el trato que me ha dado la gente es impresionante, me ha marcado, son muy apasionados, tienen algo que es diferente, tengo un contrato de varios años entonces solo pienso en el Atlas, no pienso ni en ofertas ni en otro equipo, sueño con lograr cosas importantes en el Atlas", dijo Rocha.