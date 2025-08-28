Video Las palabras de Mozo que ilusionan la afición de Chivas

Pese al mal momento que viven las Chivas, Alan Mozo consideró que el equipo rojiblanco dará la sorpresa y será campeón del futbol mexicano.

En conferencia de prensa el defensor mexicano aseguró que el Guadalajara tiene la suficiente calidad para pelearle a cualquier equipo.

"He peleado toda mi vida para estar aquí y voy a seguir peleando para mantenerme aquí o lo que lo que me depare el destino, pero cada vez que yo tenga la oportunidad de vestir esta esta playera lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón.

" A lo mejor no me creerán, pero la verdad es que estamos cerca, estamos en el camino. Este equipo está para eso porque eso, Gabriel y todo su cuerpo técnico lo tenemos claro y créeme que los resultados nos van a acompañar"; mencionó Alan Mozo.

De igual forma, Alan Mozo dijo sentirse triste por ver al equipo en el fondo de la tabla y que aprovecharán los complicados partidos que tienen enfrente para levantar y alegrar a la afición.

“ Siendo sincero me pone muy triste vernos en esa en esa posición porque yo sé lo que representa Chivas y sé el equipo en el que estoy y al mismo tiempo tengo muchísima, muchísima hambre de salir de ahí tanto como yo como mis compañeros"

“Veo unos partidos complicados… son grandes equipos, pero creo que es el momento perfecto para demostrar lo que lo que queremos y vamos a salir a ganarlo”; agregó el defensor.

Chivas buscrá retomar la senda de la victoria cuando reciba en el estadio Akron al Cruz Azul, uno de los sublíderes del torneo.