'Tuca' Ferretti destacó las fortalezas del Olimpia de Honduras

El encuentro de esta noche entre Tigres y New York City FC se tornó ríspido en ciertos episodios, lo que costó dos tarjetas amarillas para el equipo felino, algo que el 'Tuca' relaciona con la flexibilidad que existe en la Liga MX, pues considera que si hubiera menos tolerancia el jugador sería más disciplinado en los partidos y el futbol mexicano crecería.

"Uno siempre les dice qué hay que tener estabilidad pero no es sencillo de platica, hay que tener estabilidad pero a la hora del juego se calienten y tengo jugadores de carácter y no deben de dejarse. Lo de las tarjetas es algo que hemos comentado de hace tiempo, México es de los pocos países en el mundo que todavía juega con cinco amarillas para un suspendido, hace que esto no mejore, venimos peleando para que México tenga el reglamento que tiene este torneo para que dos tarjetas quede suspendido, pero creo que es una de las cosas que nos falta para seguir evolucionando", dijo en conferencia de prensa.