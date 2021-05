Los arbitrajes durante la Liga de Campeones de Concacaf han sido especialmente polémicos en los partidos del América y aunque no lo ha dicho con todas su letras, el entrenador Santiago Solari ha insinuado no estar contento con el trabajo de los silbantes , no obstante, de cara al segundo duelo ante Portland Timbers pide dejar todo lo ocurrido atrás.

"Nosotros cada partido lo tomamos como una experiencia nueva, no podemos estar mirando lo que ocurrió el partido anterior porque no podríamos realizar nuestra profesión así, es injusto juzgar lo que pasa con lo anterior, cada jugador y cada árbitro es distinto, a mí no me gusta prejuzgar, hay que pensar bien, me gusta pensar bien de los demás y pensar en positivo y el deporte te enseña que cada partido inicia en igualdad de condiciones y ese es el espíritu deportivo joven e inocente con el que enfrentamos cada partido porque así lo hacen los deportistas, así enfrentamos el partido", apuntó.