DT de Olimpia culpa al América por las faltas cometidas

“No armamos un partido así, en ningún momento y le pueden preguntar a los jugadores si nosotros hablamos de pegar fuerte y de dar patadas, no.

"La lesión es un accidente porque se tira y cae encima de él como también hubo contra Arboleda una parecida en el primer tiempo, solo que tuvo la fortuna de no salir lesionado, pero preparamos un partido para presionar, meter en el buen sentido de la palabra, pero no para golpear, me parece que la velocidad de los jugadores del América a veces provoca que uno llegue a destiempo”, fueron las palabras de Troglio en rueda de prensa.