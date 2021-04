El técnico del León, Ignacio Ambriz, se dijo desilusionado por la eliminación del equipo esmeralda en la Concacaf Champions League tras caer ante Toronto FC en la serie de Octavos de Final.

"Pareciera que no se nos quiere dar este torneo, estaba ilusionado, muchas ganas, el equipo estaba descansado, sabíamos cómo jugaba el rival, lo estudiamos muy viene, pero cuando no eres contundente es difícil y no hay posibilidades de ganar un partido. Se nos acabó el sueño, la ilusión y no queda más que meternos a la Liga y el lunes tenemos un partido difícil ante Juárez", señaló el estratega en conferencia de prensa.

Nacho Ambriz atribuyó la eliminación del León a la falta de contundencia tanto en el encuentro de ida como en la vuelta,

"No fuimos contundentes tanto en casa como ahora, lo trabajamos bien en el primer tiempo sin recibir gol, dos jugadas buenas que no supimos concretar. En el segundo tiempo más insistentes por las bandas, pero mal, de nuevo nos quedamos con la cuenta pendiente de la Concachampions y no sacamos provecho a las ocasiones de gol que tuvimos y ante un equipo ordenado y que equivocamos en la salida nos hacen tres goles (ida y vuelta) y va a ser un poco complicado, difícil, recobrar el ánimo para pensar en la liga", aseveró.

Por su parte, Fernando Navarro conincidió con su técnico en que los esmeraldas se quedaron en el camino porque no aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron en el encuentro de ida.

"Hay muchos, no hay un momento clave, en casa debimos aprovechar, tuvimos las oportunidades para traernos una ventaja, no lo hicimos, ellos lo hicieron acá, fuimos un equipo diferente, cambiamos en muchos aspectos y es algo que no puede estar pasando, tenemos que aprender a manejar mejor las emociones de un partido, por momento son lo sabemos hacer, por momentos sí, lo logramos por pocos lapsos, no hubo un momento clave, fueron varios para que te eliminen en 180 minutos. Nos se hicieron bien las cosas durante varios lapsos del partido y ellos jugaron a su estilo y lo llevaron a cabo mejor que nosotros. Es justo que avancen ellos", señaló el jugador de los Panzas Verdes.