¿Cuándo y contra quién juega Monterrey por la Concacaf Champions League?

¿Contra quién juega Monterrey?

PARTIDOS OCTAVOS DE FINAL CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE



A1 Cruz Azul vs. Arcahaie

A2 Hamilton/Toronto FC vs. León

A3 Monterrey vs. Atlético Pantoja

A4 Columbus Crew vs. Real Estelí

A5 Philadelphia Union vs. Saprissa

A6 Atlanta United vs. LD Alajuelense

A7 América vs. Olimpia

A8 Portland Timbers vs. Marathon