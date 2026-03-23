Mundial 2026 Diogo Costa causa baja de Portugal para los juegos contra México y Estados Unidos Roberto Martínez hizo un llamado de última hora antes de viajar a México.



Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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La selección de Portugal sumó una nueva baja de cara a los compromisos que sostendrá ante México y Estados Unidos de esta fecha FIFA.

A través de un comunicado la Federación Portuguesa de Futbol informó que Diogo Costa, portero del Porto, causó baja para los siguientes compromisos del combinado luso debido a una lesión en los aductores.

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“Diogo Costa se presentó en la Ciudad del Fútbol este lunes, pero tras someterse a exámenes médicos, la Unidad de Salud y Rendimiento de la FPF lo consideró no apto para jugar y continuará su proceso de recuperación con el club”, se detalla en el comunicado.

Tras la baja del guardameta, quien fue el portero de Portugal en Qatar 2022, Roberto Martínez convocó a Ricardo Velho.

Esta baja se suma a las de Rafael Leao y Rodrigo Mora que abrieron la puerta a la convocatoria del jugador del Toluca, Paulinho, además de la ausencia de Cristiano Ronaldo quien no fue llamado debido a una lesión.