Diogo Costa causa baja de Portugal para los juegos contra México y Estados Unidos
Roberto Martínez hizo un llamado de última hora antes de viajar a México.
La selección de Portugal sumó una nueva baja de cara a los compromisos que sostendrá ante México y Estados Unidos de esta fecha FIFA.
A través de un comunicado la Federación Portuguesa de Futbol informó que Diogo Costa, portero del Porto, causó baja para los siguientes compromisos del combinado luso debido a una lesión en los aductores.
“Diogo Costa se presentó en la Ciudad del Fútbol este lunes, pero tras someterse a exámenes médicos, la Unidad de Salud y Rendimiento de la FPF lo consideró no apto para jugar y continuará su proceso de recuperación con el club”, se detalla en el comunicado.
Tras la baja del guardameta, quien fue el portero de Portugal en Qatar 2022, Roberto Martínez convocó a Ricardo Velho.
Esta baja se suma a las de Rafael Leao y Rodrigo Mora que abrieron la puerta a la convocatoria del jugador del Toluca, Paulinho, además de la ausencia de Cristiano Ronaldo quien no fue llamado debido a una lesión.
Portugal viajará en las próximas horas a México para su duelo frente al Tri en el estadio Banorte el próximo 28 de marzo y días después a los Estados Unidos.