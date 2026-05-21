Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras ganar la Liga Saudí con Al-Nassr CR7 protagonizó un festejo con mucha aura tras proclamarse campeón de la Liga de Arabia Saudita.

Video Así festejó Cristiano Ronaldo con Al-Nassr tras ser campeón de la Liga Saudí

Cristiano Ronaldo explotó de felicidad tras ganar por primera vez la Liga de Arabia Saudita con el Al-Nassr en la última fecha de la temporada 2025-26.

El astro portugués de 41 años anotó un doblete, incluido un golazo de tiro libre, para que el Al-Nassr derrotara 4-1 al Damac y acabara con una sequía de siete años sin levantar el título.

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CR7 salió del campo del Alawwal Park al minuto 86 y momentos después fue captado llorando de la emoción en la banca por volver a ser campeón tras pasar varias frustraciones en los últimos años.

Tras el silbatazo final, Cristiano Ronaldo entró a la cancha para celebrar con sus compañeros y afición, levantando las manos al cielo con la bandera de Portugal sobre el cuello.

El Bicho hizo el mítico festejo del Siiiuuu con su afición y posteriormente extendió la bandera de su país para posar con sus compatriotas, el técnico Jorge Jesus y el delantero Joao Félix, ante las cámaras.

También se acercó a una de las porterías para tocar un tambor frente a la afición y con la mirada de jugadores, cuerpo técnico, staff y prensa, generando un momento de mucha aura.

¿Cuándo fue el último título de Cristiano Ronaldo?

Tras perder la Final de la AFC Champions League Two hace unos días, Cristiano Ronaldo acabó con una sequía de títulos a nivel de clubes de tres años. CR7 ganó su primer título con Al-Nassr en 2023, fue el Campeonato de Clubes Árabes tras derrotar 1-2 en la Final al Al-Hilal con un doblete suyo.

Por su parte, Al-Nassr rompió una sequía de siete años sin ganar la Liga Saudí para empatar al Al-Ittihad con 10 campeonatos en el segundo lugar de los equipos más ganadores de Arabia Saudita, tabla que lidera Al-Hilal con 19 preseas.

Cristiano Ronaldo cerró la temporada Saudí con 28 goles en el tercer lugar de la tabla de goleo por detrás del inglés Ivan Toney (32) y el mexicano Julián Quiñones (33) que se proclamó campeón goleador.