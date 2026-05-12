    Cristiano Ronaldo

    Increíble autogol de Al-Nassr evita que Cristiano Ronaldo sea campeón de Liga

    CR7 se quedó a segundos de ganar su primer título de Liga en Arabia Saudita, pero su compañero Bento le arruinó la fiesta.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Cristiano Ronaldo se queda sin título por este autogol del Al-Nassr

    Un increíble error del portero brasileño del Al-Nassr, Bento, evitó que Cristiano Ronaldo ganara su primer título de la Liga en Arabia Saudita al permitir el empate de 1-1 del Al-Hilal de Karim Benzema en los últimos segundos del partido.

    Con una jornada por terminar la temporada, el Al-Nassr de Jorge Jesus estuvo a segundos de quedarse con el Derbi de Riad. Mohamed Simakan abrió el marcador al minuto 37, pero Bento se equivocó en la última jugada del partido al salir, atajar mal el balón e incrustarlo en propia puerta para conceder el 1-1 al 90+8'.

    PUBLICIDAD

    El equipo de Cristiano Ronaldo aún depende de sí mismo para ser campeón -necesita ganar su último partido-; Al-Nassr llegó a 83 puntos, mientras que el Al-Hilal, que tiene dos encuentros por jugar, alcanzó las 78 unidades en el segundo lugar.

    Cristiano Ronaldo busca acabar con una sequía de títulos a nivel de clubes de tres años. CR7 ganó su primer título con Al-Nassr en 2023, fue el Campeonato de Clubes Árabes tras derrotar 1-2 en la Final, precisamente contra Al-Hilal, con un doblete suyo.

    Por su parte, Al-Nassr quiere romper una sequía de siete años sin ganar la Liga Saudí para empatar al Al-Ittihad con 10 campeonatos en el segundo lugar de los equipos más ganadores de Arabia Saudita, tabla que lidera Al-Hilal con 19 preseas.

    Con 41 años, Cristiano Ronaldo podría lograr el doblete. Al-Nassr enfrentará al Gamba Osaka japonés en la Final de la Copa AFC el próximo sábado 16 de mayo.

    El Bicho registra 28 goles y cinco asistencias en 36 partidos disputados esta temporada a un mes de que juegue el Mundial 2026 con Portugal en busca de ganar el único título que le falta a su carrera: la Copa del Mundo.

    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-Nassr

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El hilo rojo
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX