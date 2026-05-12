Cristiano Ronaldo Increíble autogol de Al-Nassr evita que Cristiano Ronaldo sea campeón de Liga CR7 se quedó a segundos de ganar su primer título de Liga en Arabia Saudita, pero su compañero Bento le arruinó la fiesta.

Video Cristiano Ronaldo se queda sin título por este autogol del Al-Nassr

Un increíble error del portero brasileño del Al-Nassr, Bento, evitó que Cristiano Ronaldo ganara su primer título de la Liga en Arabia Saudita al permitir el empate de 1-1 del Al-Hilal de Karim Benzema en los últimos segundos del partido.

Con una jornada por terminar la temporada, el Al-Nassr de Jorge Jesus estuvo a segundos de quedarse con el Derbi de Riad. Mohamed Simakan abrió el marcador al minuto 37, pero Bento se equivocó en la última jugada del partido al salir, atajar mal el balón e incrustarlo en propia puerta para conceder el 1-1 al 90+8'.

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El equipo de Cristiano Ronaldo aún depende de sí mismo para ser campeón -necesita ganar su último partido-; Al-Nassr llegó a 83 puntos, mientras que el Al-Hilal, que tiene dos encuentros por jugar, alcanzó las 78 unidades en el segundo lugar.

Cristiano Ronaldo busca acabar con una sequía de títulos a nivel de clubes de tres años. CR7 ganó su primer título con Al-Nassr en 2023, fue el Campeonato de Clubes Árabes tras derrotar 1-2 en la Final, precisamente contra Al-Hilal, con un doblete suyo.

Por su parte, Al-Nassr quiere romper una sequía de siete años sin ganar la Liga Saudí para empatar al Al-Ittihad con 10 campeonatos en el segundo lugar de los equipos más ganadores de Arabia Saudita, tabla que lidera Al-Hilal con 19 preseas.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo podría lograr el doblete. Al-Nassr enfrentará al Gamba Osaka japonés en la Final de la Copa AFC el próximo sábado 16 de mayo.