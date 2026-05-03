Cristiano Ronaldo Al-Qadisiya vs. Al-Nassr EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Liga Profesional Saudí 2025-2026 Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 31 de la Liga Profesional Saudí 2025-2026 entre Al-Qadisiya y Al-Nassr.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Julián Quiñones marca doblete y es líder de goleo en la Liga Saudí

No es un cruce cualquiera. Es el pulso entre el delantero más encendido del torneo y una leyenda que se resiste a dejar de ser determinante.

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El delantero mexicano vive el mejor momento de su carrera, liderando la tabla de goleo con 28 anotaciones y siendo la principal referencia ofensiva de su equipo.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, con más de 40 años, sigue compitiendo al más alto nivel, manteniéndose como uno de los jugadores más determinantes del campeonato. El lusitano es tercero entre los máximos goleadores, con 25 dianas.

Este enfrentamiento no solo mide a dos delanteros en racha, también contrapone estilos. Quiñones representa potencia, movilidad y agresividad en el área. Cristiano, en cambio, encarna la experiencia, el posicionamiento y la eficacia quirúrgica frente al arco.

AL-QADISIYA VS. AL-NASSR ACCIONES DEL PARTIDO

Todo está listo para el arranque del encuentro en la Fecha 31 de la Liga Pro Saudí

¡Gol Al-Nassr! Llega el empate en el encuentro

(38' | 1-1) El portugués João Félix remate de primera intensión de izquierda para igualar los cartones.

¡Gol de Al-Qadisiya! Cae el primero

(23' | 1-0) Mohammed Aboulshamat remata suave un pase en el área chica, suficiente para poner el frente a su equipo.

Jugada polémica por posible mano

(15' | 0-0) Iñigo Martínez corta una jugada peligrosa con el brazo, pero el árbitro decide no marcar penal para el Al-Qadisiya.

Primera jugada de peligro para Al-Qadisiya

(11' | 0-0) Abdullah Al-Salem supera por velocidad a su defensor y al perfilarse al arco rival, saca tiro bajo, pero el arquero reacciona bien y desvía a tiro de equina.

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Inicia el encuentro