Futbol Marcelo sorprende: Messi era más difícil de enfrentar que Cristiano Ronaldo El exjugador brasileño eligió al futbolista argentino y no a quien fue su compañero en Real Madrid.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Marcelo sorprende al elegir a Messi por encima de Cristiano Ronaldo

Marcelo, quien fuera lateral del Real Madrid, sorprendió al elegir a Lionel Messi sobre su excompañero de equipo Cristiano Ronaldo al responder un cuestionamiento en una reciente entrevista.

Marcelo participó en el programa Romario TV del exfutbolista brasileño en donde habló sobre diversos aspectos de su carrera futbolística, pero llamó la atención el momento en el que tuvo que elegir sobre los jugadores, considerados como los mejores de los últimos años.

PUBLICIDAD

¿QUÉ DIJO MARCELO SOBRE MESSI Y CRISTIANO RONALDO?

Romario recordó a Marcelo que había jugado tanto contra Lionel Messi como Cristiano Ronaldo y le preguntó quien había sido más complicado como rival, a lo que el exlateral brasileño respondió que el argentino era más difícil.

"Messi, Messi era muy extraordinario. Lo es todavía hoy en día. Él entiende mucho todas las posiciones dentro del campo. Él sabe cuando alguien viene con la pelota, ya sabe a dónde ir, qué hacer", explicó Marcelo sobre el hoy futbolista del Inter Miami.

Como futbolista Marcelo enfrento a Messi a nivel de clubes varias veces en los partidos entre Real Madrid y Barcelona, también lo hizo a nivel de selecciones cuando Brasil y Argentina llegaron a medirse.

En tanto que a Cristiano, quien hoy juega en Arabia Saudita, lo enfrentó también a nivel de selecciones con Brasil ante Portugal y como rival cuando el delantero estuvo en etapas fuera del equipo merengue.