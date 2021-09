“La verdad que hicimos un buen partido, estamos con el dolor de quedar fuera, pero hicimos los méritos para pasar, nos pasa un descuido defensivo dentro de la hora que nos generan una transición y la falta de contundencia; más allá de las situaciones que generamos, tenemos que seguir mejorando y tener más efectividad porque los partidos se ganan con gol. Me deja con sabor amargo porque no lo merecimos, pero el futbol no es de merecimiento, sino de concreciones”, añadió.