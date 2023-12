Xavi aprueba que Joao Felix y Cancelo sigan en el Barcelona

"El Girona puede aspirar a la Liga, está colíder con el Real Madrid . Para nosotros no es sorpresa, porque analizándolo juega muy bien, es dinámico y Míchel es un grandísimo entrenador", valoró sobre el preparador madrileño.

El Girona consiguió en verano las cesiones de los azulgranas Eric García y Pablo Torre, y el segundo no podrá disputar el partido contra el Barça por la llamada 'cláusula del miedo', según la cual el futbolista cedido no puede jugar contra el equipo al que pertenece, si no abona una cantidad, en este caso de 300.000 euros.