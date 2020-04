Toni Kroos culpa a traducción su desacuerdo por ajuste de sueldo

Toni Kroos aclaró vía redes sociales que no estuvo en desacuerdo con el ajuste salarial a los jugadores en el Real Madrid y que la información que se manejó el martes pasado fue malinterpretada.

El mediocampista alemán achacó a la traducción el malentendido en el que dijo a un portal web alemán que ese ajuste salarial era como una donación en vano y no llegaba a quienes realmente lo necesitaban.

Este miércoles, vía Twitter, Toni Kroos aclaró el supuesto malentendido, luego de que varios clubes realizaron ajustes salariales debido a la pandemia del coronavirus y ara no ver afectadas las finanzas de los equipos.

“Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis, es ésta: Si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy”.