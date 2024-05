“Sabiendo que no hay mañana, que no puedes perder más puntos, ya desde Las Palmas estamos con esa tónica, porque LaLiga no queda nada, y aún no estamos matemáticamente salvados, entonces o hay espacio para relajación, para nada, veremos mañana si el partido de Sevilla vs. Cádiz a ver qué resultado se da.

Javier Aguirre, ¿verá el partido del Cádiz en LaLiga, rival directo por el no descenso?

“¿A qué hora es?”, cuestionó ‘Vasco’ Aguirre y posteriormente respondió: “Si Silvia no me lleva al cine o a Portopía a comprar el agua o leche o no sé qué, lo podré ver sí. Pero no es muy bueno ver tampoco esas cosas eh, porque no es bueno para esto. Si no pasa nada más que estar ahí… no sé, depende de Silvia, depende de Silvia”.