¡Tómala, Barcelona! Juventus pide a Fati o Arthur por Pjanic

La Juventus ha declinado cualwuier intención de aceptar a jugadores que no tengan cartel de estrella en el equipo culé y por ello pidió a uno de los dos ya mencionados, si no, darán por terminadas las negociaciones con Barcelona.

El diario Tutto Sport reveló la intención bianconera, pues Pjanic es uno de sus valuartes en el centro del campo y no quiere soltarlo tan fácil. Cabe señalar que Arthur se ha negado a negociar su salida del equipo, sin embargo, medios españoles apuntan a que no es un titular indiscutible y la dirigencia no tiene empacho en dejarlo ir.