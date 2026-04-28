Monterrey Sergio Canales anuncia salida de Monterrey tras el torneo Clausura 2026 de Liga MX El español dedicó algunas palabras a la afición en redes sociales.

Salida de Sergio Canales Imagen Mexsport

Es oficial: este martes 28 de abril, Rayados de Monterrey anunció la salida del español Sergio Canales tras la conclusión de la fase regular del torneo Clausura 2026 de Liga MX.

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"Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente. Te deseamos lo mejor en lo que viene, Sergio. Monterrey siempre será tu casa", anunció el club en todas sus redes sociales con un gráfico del futbolista y el Gigante de Acero de fondo.

De manera inmediata, Canales dedicó un mensaje para toda la afición del Monterrey luego de tres años en el club regiomontano.

"Por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más duros", escribió el español.

El destino de Sergio Canales fuera de la Liga MX

Sergio Canales llegó a la Liga MX, procedente del Real Betis, en julio de 2023 como uno de los refuerzos 'bomba' del Apertura 2023.

En España se maneja la posibilidad de que Sergio Canales regrese a Europa a jugar con el Racing de Santander, equipo que va encaminado a ascender a LaLiga de España la siguiente temporada.