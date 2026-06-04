Real Madrid Recuento de la polémica del Real Madrid tras promesa de fichar a Erling Haaland Enrique Riquelme prometió los fichajes de Haaland y Rodri; así respondió el Manchester City y Florentino Pérez.

Video Enrique Riquelme promete fichaje de Haaland en Real Madrid y así responde el City

Polémica en España e Inglaterra a unos días de que se lleven a cabo las elecciones del Real Madrid donde Florentino Pérez busca la reelección, mientras que Enrique Riquelme sueña con ser el nuevo presidente del equipo merengue.

Como parte de su campaña electoral, Enrique Riquelme se presentó la noche del miércoles en el programa El Hormiguero, donde sorprendió a la audiencia y afición madridista prometiendo que si él gana las elecciones fichará a Erling Haaland y Rodri, ambos futbolistas del Manchester City, con quienes habría llegado a un acuerdo.

PUBLICIDAD

Incluso, el empresario español de 37 años, que según Florentino Pérez tiene acento mexicano, llevó al programa una playera del Real Madrid con el dorsal 9 y el apellido de Haaland. Además, se comprometió, bajo notario, de pagar la cuota anual de los socios en caso de que no logre el fichaje de Haaland y Rodri.

Manchester City y entorno de Haaland desmienten a Riquelme

Luego del polémico ‘anuncio’, el entorno de Erling Haaland, incluido su padre Alf-Inge Haaland y su representante Rafael Pimienta, salieron a desmentir las declaraciones de Enrique Riquelme. “Todo es muy entretenido, pero falso”, comentaron.

Mientras que el candidato a la presidencia del Real Madrid reaccionó asegurando que es normal que nieguen el famoso acuerdo para “proteger” a Haaland y recordó el controversial fichaje de Figo al Real Madrid cuando era jugador del Barcelona.

“Es normal, son las elecciones, somos los candidatos, nadie asegura que gane el otro y tienen que proteger al jugador. Acuérdate lo que pasó con Figo…”, declaró en entrevista con TVE.

Manchester City también se pronunció al respecto y advirtió con tomar acciones legales en contra de Enrique Riquelme por usar la imagen de Haaland en su campaña electoral.

"Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”, comunicó el club de la Premier League.

PUBLICIDAD

Florentino Pérez responde con anuncio de José Mourinho

Mientras Enrique Riquelme prometió el fichaje de Haaland, Florentino Pérez publicó un video en sus redes sociales adelantando el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid.

“Mientras en la tele hablan y hablan y hablan…”, comienza el video en el que después aparece el técnico portugués con la playera del equipo diciendo un simple “sí”.

Mourinho será anunciado de manera oficial hasta que Florentino Pérez gane las elecciones este domingo. En caso de que Enrique Riquelme se convierta en nuevo presidente del Real Madrid, el empresario llevaría a otro entrenador al banquillo blanco.