Real Madrid Real Madrid pierde a Arda Güler y Éder Militao por lesión, ¿adiós al Mundial 2026? El club merengue no podrá contar con el mediocampista turco y el defensa brasileño para el resto de la temporada.

Video Real Madrid pierde por lesión a Arda Güler y Éder Militao de cara al Mundial 2026

El turco Arda Güler y el brasileño Éder Militao serán baja del Real Madrid para lo que resta de la temporada, aunque se esperan que estén listos para jugar el Mundial 2026.

Ambos jugadores se lesionaron en el partido ante Alavés que se jugó este martes y que ganó el Real Madrid por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, quien le pidió perdón a la afición por la eliminación ante Bayern Múnich en la Champions League.

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El club merengue comunicó que Arda Güler sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, misma lesión que sufrió Éder Militao, pero en la pierna izquierda.

Se estima que el tiempo de baja de ambos jugadores sea de tres a cuatro semanas, por lo que estarían listos para concentrar con sus selecciones de cara a la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio.

Ese tipo de lesión fue la misma que sufrió Lamine Yamal que también se perderá el resto de la temporada con el Barcelona, pero que tampoco está en riesgo de perderse el Mundial 2026.

Güler y Militao venían siendo titulares con el Real Madrid, por lo que son sensibles bajas para el equipo de Álvaro Arbeloa que aún sueña con una remontada en LaLiga con seis jornadas restantes y nueve puntos menos que el Barcelona.