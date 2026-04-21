Real Madrid Vinícius pide perdón al Real Madrid tras anotar golazo ante Alavés El brasileño fue abucheado en el Estadio Santiago Bernabéu tras la eliminación en Champions League.

Video Vinícius anota golazo y pide perdón a la afición tras eliminación de Champions

Vinícius Jr. fue abucheado por la afición del Real Madrid y el brasileño respondió con un golazo para vencer 2-1 al Deportivo Alavés en la Jornada 33 de LaLiga.

La afición merengue expresó su enojo con los jugadores por la eliminación en los Cuartos de Final de la Champions League ante el Bayern Múnich, especialmente contra Vinícius y Kylian Mbappé, quienes fueron criticados por su actuación en el juego de vuelta en Múnich.

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Antes y al inicio del partido ante Alavés, Vinícius fue abucheado y recibió silbidos por parte de los fans en el Estadio Santiago Bernabéu, Mbappé también, pero en menor medida.

Mbappé abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que desvió la zaga visitante para el 1-0 al minuto 30, mientras que Vinícius amplió la ventaja con un zapatazo de larga distancia al ángulo inferior derecho de Antonio Sivera para el 2-0 al minuto 50.

Lo primero que hizo Vinícius tras su golazo fue juntar sus manos y levantarlas para disculparse con la afición y posteriormente besó el escudo del Real Madrid.

La mala noticia para el Real Madrid fue la lesión de Éder Militao, quien salió de cambio al final del primer tiempo después de un dolor en la rodilla que sintió tras un remate en el que estrelló el balón en el travesaño.

El Real Madrid de Xabi Alonso llegó a 73 puntos para acercarse a los 79 que tiene el Barcelona en el liderato de LaLiga. El cuadro culé se medirá al Celta de Vigo este miércoles 22 de abril.