Real Madrid Álvaro Arbeloa anuncia su salida del Real Madrid tras llegada de Mourinho .Arbeloa aseguró que no se integrará al cuerpo técnico del portugués

Video Álvaro Arbeloa anuncia su salida del Real Madrid

Con la inminente llegada de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid, Álvaro Arbeloa confirmó su salida del conjunto blanco al finalizar la temporada.

En conferencia de prensa previo al último encuentro de la temporada, el estratega agradeció la oportunidad de estar al frente del equipo y señaló que espera regresar en un futuro.

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“Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado el Madrid mi casa. L levo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa. Es mi último partido esta temporada, no sé si el último de mi vida como técnico del Madrid, no lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo. Y pensando en ganar”

“Sé cómo estaba el equipo cuando llegué. Lo que he tenido que afrontar. Si hubiese empezado desde el principio, habría sido distinto. Pero es lo que me ha tocado, lo he intentado hacer de la mejor manera. No a la mía, pero sí a la mejor. Hemos hecho muchas cosas bien, contento de lo que hemos hecho”. Indicó Arbeloa.

Asimismo, Arbelo confirmó que no se integrará al cuerpo técnico del Jose Mourinho.

“Mou tiene un cuerpo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él. He estado estos cuatro meses pensando en el Madrid, a partir de ahora tocará pensar en mí. He dado el salto, me veo preparado para nuevos retos”, agregó.