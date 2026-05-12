LaLiga Obed, tras rumores de su salida del Atlético, juega los 90 minutos ante Osasuna. El mediocampista mexicano participó de gran manera los 90 minutos en el triunfo de los colchoneros sobre Osasuna de la Jornada 36.

Video Obed Vargas, tras rumores de partido del Atlético, juega los 90 minutos ante Osasuna

En medio de los rumores que lo colocan lejos del Atlético de Madrid para la próxima campaña, Obed Vargas cumplió con una estupenda actuación en el triunfo 2-1 del cuadro colchonero sobre Osasuna en la Jornada 36 de LaLiga.

En un juego complejo y brusco, se cerró con 10 tarjetas amarillas y una roja (Marcos Llorente) entre ambos equipos, el mexicano no se desentonó con su velocidad y precisión en el medio campo. Lo mismo atacando que defendiendo en el equipo de Diego 'Cholo' Simeone.

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Y es que en la semana, distintas versiones periodísticas dieron a conocer que Obed saldría de los colchoneros a préstamo para la siguiente campaña con la idea de que siga sumando minutos y regresé al club.

Sin embargo, su juego con el pasar de los partidos en LaLiga, ha ido de menos a más y aunque no debutó en Champions League sigue sumando minutos en el torneo español.

Los goles del partido fueron obra de Demola Lookman, a los 15, y Alexander Sorloth, a los 71, por los madridistas, mientras por los de Osasuna anotó Kike Borja, a los 90.

Con este resultado, Alético, que ya había asegurado jugar Champions la próxima campaña, sumó 66 puntos y está en cuarto sitio de LaLiga. Por su parte, el rival se quedó con 42 unidades.