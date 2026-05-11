    México

    Andrés Lillini revela lo que hizo Obed Vargas para ir al futbol de Europa

    El entrenador de selecciones menores de México nos confirmó que hay un cambio de mentalidad en el futbolista.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Andrés Lillini revela el secreto de Obed Vargas para llegar a Europa

    Andrés Lillini tras su paso por Pumas ha dedicado su día a día a formar jugadores en las seleccciones menores de México y en el show de Faitelson Sin Censura hizo un par de revelaciones que pueden cambiar al futbol mexicano.

    Andrés Lillini explicó cómo está viendo el futbol mundial y que México se está acercando cada vez más a un grupo selecto para ser considerado entre las ligas de gran calidad.

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    “Ahora es un momento donde tengo entendido por scouts que van a ver los partidos de juveniles, que cada vez nos miran más, entramos en ciertos clubes muy grandes. Ellos tratan de dividir al mundo en mapas, los categoría A, los categoría B, los categoría C, los categoría D y juntan países y los declaran ahí, entramos cada vez más en el top de ver el scouting internacional al jugador mexicano”.

    Lo de Obed Vargas, ahora en el Atlético de Madrid, ayudó mucho esta repercusión de los jóvenes en la mayor, ayudó mucho, lo de Johan Vázquez, se están fijando en los defensores mexicanos, pero no tenemos que cortar eso, si lo cortamos, desaparecemos”.

    Andrés Lillini revela lo que hizo Obed Vargas para llegar a Europa

    El técnico señaló que él jugador tenía firme el plan de su carrera, por lo que no le costó mucho deshacerse de lo que se lo podría impedir.

    “Y él Bueno, yo tengo mucho diálogo con él, él cuando venía me decía profe, voy a resignar dinero, pero me voy a ir a jugar a Europa, yo no voy a jugar por el dinero, yo quiero jugar en Europa y era muy consciente de empezar en ligas de adaptación, él no tenía problemas, le salió el Atlético, es incomparable, pero él tenía una cabeza muy puesta”.

    Hay un cambio de mentalidad importante en el futbolista mexicano

    Andrés Lillini le confirmó a David Faitelson que ahora los jugadores jóvenes quieren irse desde chicos a Europa, buscar quedarse allá y terminar de formarse.

    Sí, te lo puedo asegurar que sí, porque los escucho en las edades que tenemos sí, Rayados de Monterrey prestó chicos a Escocia, hay tres chicos de Rayados de Monterrey jugando en Escocia, haciendo carrera, de ir a esos lugares que no son fáciles porque se quieren insertar en Europa y el club ahí le da la posibilidad de hacerlo y eso es eso es algo muy bueno”.

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