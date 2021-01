“Ahora puede tardar una semana o irse hasta el verano, y más con lo de la pandemia, que está todo un poco más parado. Esperemos que llegue pronto y salga en todos lados que me han dado la nacionalidad. Sería bueno para todos”, dijo Araujo.

El mexicano parece que finalmente ha encontrado la regularidad en el Celta de Vigo bajo la tutela del exjugador de San Luis y del Necaxa , Eduardo Coudet . Araujo se muestra contento por tener algunos minutos en la cancha, pero es consciente de que no se puede relajar.

“Obviamente yo siempre me siento bien, si el equipo está bien, si vamos sacando puntos, jugando bien, bueno obviamente no es lo mismo el perfil, pero creo que físicamente y teniendo ritmo un poco mejor. Pero está claro que hay que trabajar fuerte, si te relajas un poco no estás y te hacen a un lado, la competencia está dura y hay que seguir trabajando para tener minutos y oportunidades”, dijo Nestor.