Para el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, es entendible la situación de Joan Laporta, pero se dice decepcionado por todo lo que ha acontecido. “Todo el mundo me ha decepcionado en cierta medida, pero tengo que decir que quizá el Barcelona es el que menos me ha decepcionado. Laporta fue elegido hace muy poco tiempo y hablé con él dos o tres veces. Estaba bajo mucha presión debido a la situación financiera en la que se encontraba el club. No fue su culpa que la situación fuera así”, apunta el rector del futbol europeo.